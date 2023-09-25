460 yıllık bu sokak asırlara meydana okuyor

Eminönü’nde Rüstem Paşa Camii, Büyük Çukur Han ve Küçük Çukur Han’ın arasında kalan sokak 460 yıldır değişmeden bugünlere geldi. Yüzyıllara meydan okuyan tarihi sokak havadan görüntülendi.

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Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlarından ve aynı zamanda kızı Mihrimah Sultan’ın eşi olan Rüstem Paşa, 1555 - 1561 yılları arasında kendi adına cami inşa ettirdi. Mimar Sinan’ın usta ellerinden ortaya çıkan Rüstem Paşa Camii’nin yerinde önceden Halil Efendi ve Kenise (Kilise) Mescidi olduğu biliniyor. Bu mescitler çukurda bulunduğu için Mimar Sinan camiyi inşa ederken altına dükkanlar yaparak görünür hale getirdi. Mescitlerin yerine kurulan Rüstem Paşa Camii’nin giderlerinin karşılanması için de Büyük Çukur Han ve Küçük Çukur Han yapıldı. Hanların ve caminin arasında kalan sokak 460 yıldır değişmeden bugünlere geldi. Bugün hanlarda satılan ürünlerin yer aldığı sokak çoğunlukla motosikletlerin park yeri olarak kullanılıyor. Yüzyıllara meydan okuyan tarihi sokak hakkında konuşan Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, “Bu üç yapının birleşimiyle birlikte buradaki sokak oluşuyor. 460 yıldır bu sokak bozulmadan günümüze geldi” dedi.

460 yıllık sokak hakkında bilgi veren Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, “Şu anda 460 yıllık bir sokak oluşumunun içinde bulunmaktayız. Burada ‘L’ şeklinde bir sokak oluşturulmuş. Burada hemen arkamızda Eminönü’nün simgelerinden olan Rüstem Paşa Camii var. 1555 ve 1561 yılları arasında Rüstem Paşa yani Mihrimah Sultan’ın eşi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı ayrıca kendisi sadrazamlıktan yapmış. O bu bölgede bir külliye yaptırmayı düşünüyor. Cami ve hanlardan oluşuyor. Kendisi camiyi yaptırıyor. Caminin Eminönü’nden rahatça görülebilmesi içinde altına bir dükkan sırası yapıyor ve 2 kattan oluşuyor. Bu camiye gelir getirmesi için Büyük Çukur Han ile Küçük Çukur Han yapılıyor. Bu üç yapının birleşimiyle birlikte buradaki sokak oluşuyor. 460 yıldır bu sokak bozulmadan günümüze geldi. Tabii günümüzde bu sokakta bazı motosikletler oluyor. Bazı çöpler falan bırakılıyor. Bunlar bu sokağın görüntüsünü bozuyor. Bunların önüne geçilebilmesi lazım. Hem motosiklet kirliliğinden hem de yapıyla alakası olmayan elemanların kaldırılması gerekiyor. Bu sokağın aslına uygun bir şekilde yüzyıllarca korunmasını sağlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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