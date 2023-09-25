Kahramanmaraş'ta üretildi, ABD'ye rakip oldu: Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat ediliyor!

Kahramanmaraş'ta Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgeli 'Maraş-18' cevizinde hasat dönemi başladı.

Rakımı 1700 metrelere dayanan yüksek yerlerde, yaylalarda yetişen ağaçlardan toplanan cevizde il genelinde 95 bin 196 dekarlık alanda üretimi yapılıyor.

21 BİN 500 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu yıl ceviz üretiminde yüzde onluk bir artış olduğu ve kayıtlı resmi ceviz bahçelerinden 21 bin 500 ton ceviz rekoltesi beklendiği öğrenildi.

ABD'YE RAKİP OLDU

İl genelinde açık ve kapalı alanlarda 1 milyon 200 bin ağaçta ceviz üretimi yapılırken, Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18, Avrupa ve Ortadoğu kıtasındaki bazı ülkelere de ihraç ediliyor.

"BİRİNCİ KALİTEDİR"

Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, "1600 rakımlı bölgede ceviz hasadı yapıyoruz. Tamamı kapama bahçesi. Depremin etkisi bizlere ağır oldu ama bir nebze olsun yüzümüzü ceviz hasadı güldürdü. Ürünlerimiz Maraş-18 denilen birinci kalitedir. Özellikle mahallemizde ceviz üretimi çok yaygın durumda. Tüccarlar geliyor ve ürünlerimizi alıp dünyanın farklı noktalarına ulaştırıyorlar. Ceviz, iç beyazlığı ve tadı ile yüksek rakımlı yerlerde iyi yakalıyor" dedi.

CEVİZ

Ceviz, Juglans cinsine ait bir bitki türüdür. Dünya çapında yetiştirilen ve tüketilen bir kuruyemiştir. Ceviz, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir.

Cevizin faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler: Ceviz, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir: Ceviz, omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve melatonin açısından zengindir. Bu besinler, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur.

- Kanser riskini azaltabilir: Ceviz, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

- Diyabet riskini azaltabilir: Ceviz, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu da diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

- Sindirimi iyileştirir: Ceviz, lif açısından zengindir. Lif, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur.

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Ceviz, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur. Bu da kilo vermeye yardımcı olabilir.

CEVİZ NASIL TÜKETİLİR?

Ceviz, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ, kavrulmuş, tuzlanmış veya şekerlenmiş olarak tüketilebilir. Ceviz, salata, tatlı, hamur işi ve atıştırmalık olarak kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem