Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki, ölü taklidi yaptı

İlginç olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde halı satan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işletmeyi açan esnaf, yerde yatan tilki fark etti.

Tilki, gelen işletme sahibi ve çalışanları görünce yaklaşık 15 boyunca ölü taklidi yaptı. Güçlükle fırça yardımıyla işletmenin dışına çıkarılan tilki yine ölü taklidi yapmaya devam etti. Cep telefonuna ile çekilen o görüntüler gülümsetti.

Kaynak: İHA