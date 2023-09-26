Adana'da kebapçıların gözdesi, hasadı başladı: Kilosu 300 TL!

Adana'nın Feke ilçesinde Torosdağı eteklerinde doğada kendinden yetişen Sumak bitkisinin hasadı başladı.

Sumağın sofralara uzanan lezzet yolcuğunun zorlu hasadının ardından sumak taneleri değirmenlerde dövülerek ekşi haline getiriliyor.

"ZOR AMA İLGİ ÇOK BÜYÜK"

Zorlu arazide sumak hasadı yapan Emine Kayboz, hasadın zorlu bir işlem olduğunu aktararak, "Hasadı çok zorlu sumak haline getirmek çok zor ama ilgi çok büyük" diye konuştu.

"ADANA'DA KEBAPÇILARIN İLGİSİ YOĞUN"

Kebapçıların gözdesi olan bir ürün olduğunu aktaran Davut Kayboz ise, "Yararları saymakla bitmeyen şifa deposu bir bitki. Son dönemde Covid-19’un ilacı diyoruz. Burası 3 dönüm arazi ve eskiden üzüm bağı idi. Bağ kuruduktan sonra kendiliğinden sumak yetişti. Biz de hasat için geldik" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 300-350 TL

"Kebapçılar özellikle soğan salatasında kullanılıyor ve rağbeti büyük" diyen Kayboz, "Satışta sıkıntı yok geçen yıl 200 TL’den satıldı. Bu yıl da 300–350 TL arasında satışı oluyor" dedi.

"ÇOK EMEK HARCANAN BİR SÜREÇ"

Hasat sonrası Sumağın ekşiye dönüşünde meşakkatli bir süreç olduğunu aktaran Kayboz, "Hasat sonrası sumak birçok aşamadan geçiyor. Ekşi haline gelmesi zor ve çok emek harcanan bir süreç" diye konuştu.

SUMAK

Sumak, Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen bir baharattır. Sumak ağacı olarak da bilinen Rhus, çalı görünümünde bir bitkidir. Sumak meyveleri, küre biçiminde ve kırmızımsı renktedir. Sumak baharatı, bu meyvelerin kurutulup, öğütülmesiyle elde edilir.

Sumak, kendine özgü ekşi tadıyla Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Sumak, genellikle salatalara, yoğurda ve özellikle soğana ilave edilerek tüketilir. Sumak, yemeklere ekşi bir tat vermesinin yanı sıra, onlara renk ve aroma da katar.

Sumak, tıbbi açıdan da faydalı bir baharattır. Sumak, anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Sumak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, iltihabı azaltmaya ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sumak, aşağıdaki sağlık yararlarına sahip olduğu düşünülmektedir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- İltihabı azaltır,

- Kanser riskini azaltır,

- Kolesterol seviyelerini düşürür,

- Diyabet riskini azaltır,

- Karaciğer sağlığını destekler,

- Sindirim sistemini destekler,

- Kan basıncını düşürür.

Sumak, genellikle güvenli kabul edilir. Ancak, hamile veya emziren kadınlar, karaciğer veya böbrek sorunları olan kişiler ve ilaç kullanan kişiler, sumak tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem