Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Dairelerden Birini Seçin

İnternette çok sayıda görsel, insanların zeka seviyelerini ölçtüğünü iddia ediyor. Ancak bu görsellerin çok azı gerçek uzmanlar tarafından hazırlanmakta. Ritsumeikan Üniversitesi'nde görsel algı ve görsel yanılmalar dersi veren Prof. Dr. Akiyoshi Kitaoka, hazırladığı son görsel ile insanların zeka seviyeleri hakkında önemli tespitlerde bulunuyor.

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Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Dairelerden Birini Seçin - Resim: 1

Sosyal medyada dolaşıma sokulan birçok görsel, insanların zekaları ya da karakter yapılarını çözeceği iddiasında bulunuyor. Ancak bu görsellerin çok azı, gerçekten alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmakta.

Japonya'nın Kyoto şehrinde bulunan Ritsumeikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Akiyoshi Kitaoka, görsel algı ve yanılsamalar üzerine hazırladığı bu görselde, insanların bulundukları 3 farklı durum hakkında çıkarımlarda bulunuyor. Hareketli resimlerin önemli bir bölümünü kendisi hazırlayan Japon profesör, görsel yanılsamalar olarak adlandırılan bu resimlerin kişinin zihinsel durumu ve içsel ruh halini belirleyebileceğini düşünmekte.

Özellikle hazırladığı "Optik İlüzyonlu Dönen Yılan" görseli ile dünya genelinde bir fenomene dönüşen uzman isim, görselde farklı özellikler gören 3 grup hakkında şu ifadeleri kullandı:

Testi başarıyla geçmek için görseldeki dairelerden birine odaklanmanız gerekiyor.

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