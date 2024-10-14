Ne Çinekop Ne İstavrit Ne de Palamut! Sağlığa En Yararlı 3 Balık Bakın Hangisiymiş
Tezgahlarda sıkça gördüğümüz balıkların hangisinin daha sağlıklı olduğunu biliyor musunuz? Birçok kişi, balıkları lezzetlerine göre tercih etse de, sağlık ve besin değerleri açısından farklılıklar söz konusu. İşte Marmara Denizi ve Karadeniz'de bulunan, balık pazarlarında satışa sunulan en sağlıklı balık türleri.
Türkiye'de en çok kırmızı et ve tavuk eti tüketilmesine rağmen, balık severlerin sayısı da bir hayli fazla. Yaz aylarında av sezonuyla birlikte ucuzlayan balık fiyatları, yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Ayda birkaç kez balık tüketebilenler, hem lezzetli hem de sağlıklı seçenekler arayışında.
SAĞLIĞA FAYDASI YÜKSEK BALIKLAR
Marmara Denizi ve Karadeniz'de satılan balıkların incelendiği bir araştırma sonucunda, insan sağlığına en faydalı üç balık türü belirlendi. Deniz ve nehir balıkları arasında farklılıklar bulunurken, uzmanlar deniz balıklarının mineral ve besin değerleri açısından nehir balıklarına göre daha üstün olduğunu vurguladı. Ayrıca, deniz balıkları daha fazla lezzet barındırıyor.
İşte sağlığa en faydalı üç balık türü…