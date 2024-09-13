Kuru Kayısı Yerken Bir Kez Daha Düşünün

Haziran ve temmuz ayında yapılan kayısı hasadının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kurutulmuş kayısılar tezgahlarda satılmaya başladı. Sevilerek tüketilen kuru meyve hakkında doktorlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

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Kuru Kayısı Yerken Bir Kez Daha Düşünün - Resim: 1

Beslenme listelerinin vazgeçilmezi olan meyveler, bazı durumlarda sağlığımız için tehlike oluşturabiliyor.

Çoğu zaman kurutulmuş meyvelerin taze hallerine göre daha sağlıklı olduğu bilinse de, bu durum kayısı için geçerli değildir. Kurutulmuş kayısılar, normal hallerine göre çok daha yüksek miktarda şeker içeriyor. Kuru kayısı tüketimi bu nedenle vücuttaki kan şekerinin aniden yükselmesine neden olabilir ve insülin hastaları için ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Aynı zamanda uzmanlar, kuru kayısının ölçülü tüketilmemesi halinde ishal ve şişkinlik problemlerine de neden olabileceğine dikkat çekiyor. Oldukça iyi bir lif kaynağı olan kuru kayısı, bol yenilmesi halinde sindirim sorunlarına neden olabilir.

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