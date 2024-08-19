İşte Bu Yüzden Çubuk Makarnaları Tencereye Koyarken Asla Kırmamalısınız

En sevilen makarna türlerinden olan spagetti, evde yapıldığı zaman çoğu kişi tarafından ortadan ikiye kırılarak tencereye atılıyor. Aşçıların büyük bir hata olarak değerlendirdiği bu davranış, makarnaya büyük bir zarar vermekte.

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İşte Bu Yüzden Çubuk Makarnaları Tencereye Koyarken Asla Kırmamalısınız - Resim: 1

İtalyan mutfağının benzersiz lezzeti spagetti, Türkiye'de çoğu kişi tarafından 'çubuk makarna' ismi ile biliniyor.

Hem pratik hem de çeşitli soslarla birlikte lezzetli bir yiyecek olması nedeniyle herkesin severek tükettiği çubuk makarna, birçok kişi tarafından bilinçsiz şekilde hazırlanma ve lezzetinin önemli bölümünü kaybetmekte. Evde makarna yapanların büyük bölümü, iki gerekçe nedeniyle çubuk makarnaları tencereye atmadan önce ortadan ikiye kırmayı tercih ediyor.

NEDEN ÇUBUK MAKARNALAR KIRILMAMALI?

Birincisi, makarnaların oldukça uzun olması, haşlamanın ilk aşamasında çubuk makarnaların tencerenin dışına taşmasına neden oluyor. Bir diğer neden ise, piştikten sonra makarnaların gereğinden fazla uzun olmasını istemeyenler, spagettileri ortadan ikiye bölerek makarnaların çatala daha hızlı dolanacak bir form almasını sağlamakta. Ancak İtalyan aşçılara göre bu davranış, çok büyük bir hata anlamına geliyor.


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