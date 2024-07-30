İşte Bu Yüzden Çamaşırlarınızı Asla 40 Derecede Yıkamamalısınız

Çamaşır yıkamak için ideal sıcaklığın ne olduğu çoğu zaman yıkanacak çamaşırın türüne göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de çamaşır makinesinin en çok kullanıldığı sıcaklık 40°C olarak belirlense de, bu sıcaklıkla yapılacak yıkama işlemi makinenize büyük zarar vermekte. Uzmanlar neden çamaşır makinenizi 40 derece sıcaklıkta çalıştırmamanız gerektiğini açıkladı.

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İşte Bu Yüzden Çamaşırlarınızı Asla 40 Derecede Yıkamamalısınız - Resim: 1

Çamaşırları 40 derece sıcaklıkta yıkamak bazen işe yarayabilir. Ancak bu fikir her zaman zannedildiği kadar yararlı olmayacaktır. Yapılan araştırmalar, birçok durumda 40 derecelik yıkama modunun pek bir işe yaramadığını gösterirken, aynı zamanda bu sıcaklığın makineye zarar verdiğini belirtiyor.

Ekonomik kaygılara göre çoğu zaman 40 derecede çamaşır yıkamanın evlerde oldukça masraflı olabileceği belirtiliyor. Suyu ısıtmak için ihtiyaç duyulan enerji, elektrik faturalarının da önemli bir kısmını oluşturur. Ancak çamaşırları neden 40 derecede yıkamamamız gerektiğine verilen yanıt, bunlardan tamamen bağımsız.

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