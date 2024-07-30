İşte Bu Yüzden Çamaşırlarınızı Asla 40 Derecede Yıkamamalısınız

Çamaşırları 40 derece sıcaklıkta yıkamak bazen işe yarayabilir. Ancak bu fikir her zaman zannedildiği kadar yararlı olmayacaktır. Yapılan araştırmalar, birçok durumda 40 derecelik yıkama modunun pek bir işe yaramadığını gösterirken, aynı zamanda bu sıcaklığın makineye zarar verdiğini belirtiyor.



Ekonomik kaygılara göre çoğu zaman 40 derecede çamaşır yıkamanın evlerde oldukça masraflı olabileceği belirtiliyor. Suyu ısıtmak için ihtiyaç duyulan enerji, elektrik faturalarının da önemli bir kısmını oluşturur. Ancak çamaşırları neden 40 derecede yıkamamamız gerektiğine verilen yanıt, bunlardan tamamen bağımsız.