İki Penisle Dünyaya Gelen Bebek Doktorları Şaşkına Çevirdi

Pakistan'da yaşanan olağanüstü bir tıbbi vaka, doktorları hayrete düşürdü. Bir erkek bebek, tıp literatüründe "diphalia" olarak bilinen nadir bir doğum anomalisi ile dünyaya geldi. Bu bebek, iki penisle doğmuştu ve ayrıca anüsü de yoktu. Altı milyon bebekten yalnızca birinde görülen bu anormallik, hem aileyi hem de doktorları büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

AMELİYATLA HAYATA TUTUNDU

Bu tür doğum anomalileri, çoğu zaman ciddi sağlık riskleri taşır. Bebeğin hayatını kurtarmak ve yaşamsal fonksiyonlarını sağlamak amacıyla acil bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat sırasında doktorlar, kolonoskopi yardımıyla bebeğin dışkılaması için uygun bir açıklık oluşturdular. Bu sayede bebek, anüs olmaksızın dışkılayabilir hale getirildi.

Doktorlar, çocuğun her iki penisinin de "normal formda" olduğunu ve her ikisinin de idrar yapabildiğini belirtti. İlginç olan ise, bu iki organın biri diğerinden daha uzun olsa da, her iki penisin de işlevsel olması nedeniyle ameliyatla müdahale edilmedi.

