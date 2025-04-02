En Çok Boşanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Son yıllarda birçok ülkede boşanma oranlarında belirgin artışlar yaşanırken, bu durum geleneksel aile anlayışının değiştiğini de ortaya koydu. Divorce tarafından yayımlanan güncel verilere göre, boşanma oranlarının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Listenin dikkat çeken yanlarından biri ise ilk 10’da yer alan üç İslam ülkesinin bulunması oldu. Bu durum, toplumsal algıların aksine boşanmanın sadece Batı toplumlarında yaygınlaştığı düşüncesini çürüttü.