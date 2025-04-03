30 Yıllık Oto Yıkamacı İtiraf Etti: Araba Camına Elma Sürmek O Sorunu Ortadan Kaldırıyor

KİMYASAL KULLANMAYA GEREK YOK

Yaz sıcağında yolculuk esnasında camlarda oluşan böcek lekeleri ve kirler, hem estetik açıdan rahatsız edici olur hem de sürüş güvenliğini etkileyebilir. Piyasadaki birçok temizlik ürünü ise hem yüksek maliyetli hem de uzun vadede cam yüzeyine zarar verebilir. Ancak doğanın sunduğu bir çözüm olan elma ile bu problemlerden kolayca kurtulabilirsiniz.