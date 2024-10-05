Hangi İle Ne Yedirdikleri Tek Tek Ortaya Çıktı: At, Eşek, Domuz, Katır... İşte İl İl Yapılan Sahtekarlığın Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş ürünlerinin bulunduğu yeni listeyi yayınladı. Şu ana kadar, insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan 66 farklı ürün tespit edilirken, taklit-tağşiş yapılan ürün sayısı 35 artışla toplamda 498’e ulaştı.

Bazı illerde domuz eti, bazı illerde tek tırnaklı hayvan, bazı illere natamisin tespit edildi. İşte il il bakın bize neler yedirmişler...

Kaynak: Haber Merkezi