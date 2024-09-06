Google Düğmeye Bastı: PC'ler İçin Dev Özellik

Google, Windows PC’ler için geliştirdiği yeni uygulama “Google Essentials”ı getiriyor. Bu uygulama, Google’ın popüler servislerini tek bir platformda topluyor ve özellikle Spectre, Envy, Pavilion, OMEN ve Victus serilerindeki HP bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

Google Düğmeye Bastı: PC'ler İçin Dev Özellik - Resim: 1

Google Essentials, Google Play Games, Google Photos, Google Calendar, Google Drive ve Google Messages gibi temel hizmetlere hızlı ve kolay erişim sağlıyor. Gelecekte diğer PC markalarına da açılması planlanan uygulama, Google ekosistemini derinlemesine kullanan kullanıcılar için zaman kazandıracak.

Öte yandan, Google daha önce Chrome’un kullanıcı verilerini toplama yöntemiyle ilgili açılan davalarla gündeme gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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