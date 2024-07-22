Eylül Ayından Önce Bu Ağaç ve Bitkileri Mutlaka Budayın: Daha İyi Çiçek Açacak ve Meyve Verecekler
Birçok bahçıvan ağaçları budaman için en iyi dönemin ilkbahar ve sonbahar olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlar, yaz mevsiminin son günlerinde yapılacak bir budama işleminin, en canlı çiçeklerin açmasına ve en gür meyvelerin verilmesine destek sağlayacağını düşünmekte.
Yaz mevsiminin son ayı olan Ağustos, bazı ağaç ve bitkiler için budama konusunda da son şans anlamına geliyor. Eylül ayı gelmeden önce yapılacak budama işlemi, bu ağaç ve bitkilerin bir sonraki yeşerme döneminde çok daha canlı çiçekler açmasına ve daha güzel meyveler vermesine imkan tanıyor.
Meyve ağaçlarını yaz sonunda budamanın, alınacak verimi çok daha yukarıya çıkardığına inanılıyor. Ancak yaz budamasından sonra hangi ağaçların daha güzel çiçek açacağını bilmekte fayda var.
EYLÜL AYI GELMEDEN BU AĞAÇLARI BUDAYIN
Bahçıvanlara göre Ağustos ayı bitmeden önce mutlaka budamanız gereken meyve ağaçları şu şekilde:
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