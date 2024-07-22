Eylül Ayından Önce Bu Ağaç ve Bitkileri Mutlaka Budayın: Daha İyi Çiçek Açacak ve Meyve Verecekler

Yaz mevsiminin son ayı olan Ağustos, bazı ağaç ve bitkiler için budama konusunda da son şans anlamına geliyor. Eylül ayı gelmeden önce yapılacak budama işlemi, bu ağaç ve bitkilerin bir sonraki yeşerme döneminde çok daha canlı çiçekler açmasına ve daha güzel meyveler vermesine imkan tanıyor.



Meyve ağaçlarını yaz sonunda budamanın, alınacak verimi çok daha yukarıya çıkardığına inanılıyor. Ancak yaz budamasından sonra hangi ağaçların daha güzel çiçek açacağını bilmekte fayda var.



EYLÜL AYI GELMEDEN BU AĞAÇLARI BUDAYIN



Bahçıvanlara göre Ağustos ayı bitmeden önce mutlaka budamanız gereken meyve ağaçları şu şekilde: