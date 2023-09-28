Diyarbakır'da hasadı başladı, tadıyla ve aromasıyla severek yeniliyor: 5 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor!

Diyarbakır'da 2018 yılında coğrafi işaret belgesi alan Karacadağ pirincinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Karacadağ pirincinin kalitesiyle, tadıyla, aromasıyla bölgede severek yenilen bir pirinç olduğunu kaydeden Vali Ali İhsan Su, "Bu yıl 5 bin tonun üzerinde rekolteyi Karacadağ pirincinden bekliyoruz" dedi.

"AROMA OLARAK ÇOK FARKLI"

"Yöremize özgü Karacadağ eteklerinde yetişen bir tür" diyen Vali Su, "Aroma olarak da çok farklı bir lezzet. Şeker oranı düşük ama protein oranı yüksek bir pirincimiz. Bundan sonra da Karacadağ pirincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için projelere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KARACADAĞ PİRİNCİ

Karacadağ pirinci, Türkiye'nin Şanlıurfa ve Diyarbakır il sınırlarında bulunan Karacadağ'ın eteklerinde yetişen bir pirinç çeşididir.

Karacadağ pirinci, kendine özgü nane-kekik aroması ve lezzeti ile tanınır. Bu aroma, pirincinin yetiştiği toprağın volkanik yapısı ve sulama suyunun yeraltı kaynak suları olmasından kaynaklanmaktadır.

Karacadağ pirinci, besin değeri yüksek bir pirinç çeşididir. Protein, lif ve mineraller açısından zengindir. Aynı zamanda düşük yağ içeriğiyle de sağlıklı bir tercih olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem