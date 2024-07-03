Bu yöntemle limonlar aylarca taş gibi kalacak: Limonları küflenmeden saklamak için bunu yapın. Limon aylarca nasıl saklanır?

Limonların taş gibi sağlam kalmasını sağlayan saklama yöntemi belli oldu. Bu muhafaza etme yöntemi sayesinde limonlar, aylarca çürümeden taze kalacak. Bundan sonra limonları buzdolabına koymadan önce mutlaka bunları yapın...

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Bu yöntemle limonlar aylarca taş gibi kalacak: Limonları küflenmeden saklamak için bunu yapın. Limon aylarca nasıl saklanır? - Resim: 1

Limon, yaz-kış fark etmeksizin mutfaklarda en sık kullanılan besinlerin başında gelir. Pek çok farklı şekilde kullanılması ve faydalı olması nedeniyle, mutfakların vazgeçilmez besinleri arasında yer alır.

Ancak her besinde olduğu gibi limonları yanlış koşullarda muhafaza etmek, küflenmesine ve çürümesine neden olarak tüketilemez hale getirir.

Satın aldığınız limonlar eğer kısa süre içerisinde çürüyorsa, bu etkili saklama yöntemleriyle muhafaza etmeniz, doğru bir tercih olacaktır.

İşte limonları taze tutan saklama yöntemi...

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