Arabasını yıkayan iki esmer kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Arabasını yıkayan iki esmer kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?

Son Güncelleme:
Arabasını yıkayan iki esmer kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu - Resim: 1

Arabasını yıkayan iki esmer kız arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Fark bulmacalarının düzenli olarak çözülmesi kişinin görsel zekasının güçlenmesine aynı zamanda kişinin pratik düşünebilme yetilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Peki ya arabasını yıkayan iki esmer kız arasındaki 3 farkı siz kaç saniyede görebileceksiniz?

Haberin devamını okumak için tıklayın
Şezlonga uzanıp güneşlenerek kokteyl içen kedi arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Dudak üstü tüylerinden acısız kurtulmanın sırrı bulundu. Ağda, ip, cımbız hepsi tarihe karışacak. Dudak üstü tüylerinden acısız nasıl kurtulunur? Dudak üstü tüylerinden acısız kurtulmanın sırrı bulundu
Dil çıkarmış iki sevimli köpek arasındaki 3 farkı 7 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu 3 farkı 7 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Aç karnına 1 bardak içmek yetiyormuş: Papatya çayını aç karnına içince o problemler bitiyor. Aç karnına papatya çayı içmenin faydası nedir? Papatya çayını aç karnına içince o problemler bitiyor
Her gün 1 kaşık keçiboynuzu pekmezi yiyin: Etkisini duyan aktara koşacak. Her gün keçiboynuzu yemek neye iyi gelir? Her gün 1 kaşık keçiboynuzu pekmezi yiyin
Yapboz yapan iki mutlu fare arasındaki 3 farkı 12 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu 3 farkı 12 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Evi talan eden karasinekler kaçacak yer arayacak: Karasinekleri evden kovan formül belli oldu Evi talan eden karasinekler kaçacak yer arayacak
Hızla zayıflatıyor yağları cayır cayır yakıyor. 1 haftada tam 5 kilo verdiriyor. Zayıflamaya en etkili yöntem bulundu Hızla zayıflatıyor yağları cayır cayır yakıyor
Türk kahvesine bal katın fincan fincan için: Ballı Türk kahvesinin mucizevi etkileri ortaya çıktı Türk kahvesine bal katın fincan fincan için
Gece uykusuna hasret kalanlar 1 fincan içsin: Ne melisa ne papatya meğer bu çayın içilmesi gerekiyormuş. Uyku getiren bitki çayı hangisidir? Gece uykusuna hasret kalanlar 1 fincan içsin
Ağız kokusunu tek seferde kesip atıyor: Nefesiniz ferahlayacak. Ağız kokusunu ne yok eder? Ağız kokusunu tek seferde kesip atıyor
Her gün 1 çay kaşığı tüketen yaşadı: Çörek otunun bilinmeyen faydası ortaya çıktı. Her gün çörek otu yemek neye iyi gelir? Çörek otunun bilinmeyen faydası ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor
İslam Memiş 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi İslam Memiş: Kuyumcularda kuyruk oluşacak