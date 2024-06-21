Arabasını yıkayan iki esmer kız arasındaki 3 farkı 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Arabasını yıkayan iki esmer kız arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Fark bulmacalarının düzenli olarak çözülmesi kişinin görsel zekasının güçlenmesine aynı zamanda kişinin pratik düşünebilme yetilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Peki ya arabasını yıkayan iki esmer kız arasındaki 3 farkı siz kaç saniyede görebileceksiniz?