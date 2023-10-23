Antalya'da son hasadı yapıldı, faydası saymakla bitmiyor ve vitamin zengini: Tarlada kilosu 60 TL!

Antalya'da yaklaşık 45 gün önce başlayan incir hasadı, yüksek rakımlı bahçelerdeki son incirlerin de hasat edilmesi ile sona erdi.

Bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla rekoltede artış beklerken, hava şartları nedeni ile rekoltede yüzde 50 düşüş yaşandı. Düşük rekolte sebebiyle de incirin kilogram fiyatları 60 TL'ye kadar yükseldi.

"LEZZET OLARAK ÇOK GÜZEL"

Bursa siyah incir hasadının sonuna geldiklerini ve hasadın yaklaşık 45 gün sürdüğünü söyleyen incir üreticisi Mesut Şanlı, "Bu yıl 20 ton hasat bekliyorduk. Fakat 10 tonda kaldık. Bahar yağmurları oldukça fazla yağdı. Daha sonra kurak geçti. Kurak gidince incirlerimiz yarı yarıya döküldü. Tabii ki rekolte de yarı yarıya düştü. Fakat kalite olarak yüksek oldu. Bizim ürünlerimiz lezzet olarak çok güzel" dedi.

"KİLOSU 60 TL"

"İncirimizi doğal ortamda yetiştiriyoruz" diyen Şanlı, "Kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Doğal hayvan gübresi veriyoruz. İncir bahçesinin 800 rakımda olmasından dolayı incirlerimiz hem dayanıklı, hem de ayrı bir lezzet ve tat oranı çok yüksek. Bursa siyah incirimizin 8 tanesi ortalama bir kilogram geliyor. İncirlerimiz bu yıl 40-60 lira arasında pazar buldu" ifadelerini kullandı.

İNCİR

İncir, Ficus carica cinsinin yenilebilir meyvesidir. Akdeniz ve batı Asya'ya özgüdür ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilir. İncir, yumuşak, sulu bir hamur ve yenilebilir tohumlara sahiptir. Taze, kurutulmuş veya işlenmiş olarak tüketilebilir.

İncir, vitaminler, mineraller ve lif açısından zengindir. İncir, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından iyi bir kaynaktır. İncir ayrıca lif açısından da zengindir.

İncirin faydaları şunlardır:

-Bağırsak sağlığını destekler,

-Kalp sağlığını destekler,

-Bağışıklık sistemini güçlendirir,

-Kan şekeri seviyesini düzenler,

-Kanser riskini azaltır.

İNCİR NASIL TÜKETİLİR?

İncir, çiğ olarak, reçel, marmelat veya komposto olarak veya pişmiş olarak tüketilebilir. Kuru incir, atıştırmalık olarak veya yoğurt ve yulaf ezmesi gibi yiyeceklere eklenerek tüketilebilir. İşlenmiş incir, içecekler, şekerlemeler ve kuruyemişlerde bulunur.

Kaynak: Gerçek Gündem