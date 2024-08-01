Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor: Paylaşımlar Milyonlarca Kez Görüntülendi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan Yusuf Dikeç, ekipmansız ve eli cebinde yaptığı atışlarla dünyanın gündemine oturdu. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.
Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, "Olimpiyat oyunları 10 metre havalı tabanca kategorisinde" gümüş madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu.