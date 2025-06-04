Galatasaray'dan Saint-Maximin Bombası

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Allan Saint-Maximin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız ismin Galatasaray'a önerildiği belirtildi.

Kaynak: Yeni Açık

Fenerbahçe
Galatasaray'dan Saint-Maximin Bombası - Resim: 1

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız ismin Galatasaray’a önerildiği belirtildi.

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Galatasaray'dan Saint-Maximin Bombası - Resim: 2

Yeni Açık Youtube kanalında Galatasaray’ın transfer gündemiyle ilgili konuşan gazeteci Yakup Çınar, Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin’in menajerinin oyuncuyu Galatasaray’a önerdiğini iddia etti.

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Galatasaray'dan Saint-Maximin Bombası - Resim: 3

Tarafların bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

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