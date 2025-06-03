Osimhen Yuvadan Uçtu! ilk Maçını Oynayacağı Takım Bile Belli
Galatasaray'da kalması için uzun uğraşlar verilen Osimhen'in Al-Hilal'le resmen anlaştığı iddia edildi. Osimhen'in yeni takımıyla sahaya çıkacağı maç bile belli oldu...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da en önemli gündem maddesi haline gelen Victor Osimhen’in geleceğinin belli olmasına az bir süre kaldı. Suudi Arabistan basınından Galatasaraylıları kahredecek bir haber geldi.
Galatasaray’ın kalması için tüm şartları zorladığı Osimhen’in Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal’le 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Osimhen’in astronomik ücret alacağı belirtildi. Osimhen’in Al-Hilal formasıyla ilk maçını Real Madrid’e karşı oynayacağı iddia edildi.
Al-Riyadh’da yer alan habere göre Osimhen’in Al-Hilal’den 30 milyon Euro alacağı kaydedildi.
Osimhen Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol atıp, 8 asist üretmişti.