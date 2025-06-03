Osimhen Yuvadan Uçtu! ilk Maçını Oynayacağı Takım Bile Belli

Galatasaray'da kalması için uzun uğraşlar verilen Osimhen'in Al-Hilal'le resmen anlaştığı iddia edildi. Osimhen'in yeni takımıyla sahaya çıkacağı maç bile belli oldu...

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
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Osimhen Yuvadan Uçtu! ilk Maçını Oynayacağı Takım Bile Belli - Resim: 1

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da en önemli gündem maddesi haline gelen Victor Osimhen’in geleceğinin belli olmasına az bir süre kaldı. Suudi Arabistan basınından Galatasaraylıları kahredecek bir haber geldi.

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Osimhen Yuvadan Uçtu! ilk Maçını Oynayacağı Takım Bile Belli - Resim: 2

Galatasaray’ın kalması için tüm şartları zorladığı Osimhen’in Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal’le 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Osimhen’in astronomik ücret alacağı belirtildi. Osimhen’in Al-Hilal formasıyla ilk maçını Real Madrid’e karşı oynayacağı iddia edildi.

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Osimhen Yuvadan Uçtu! ilk Maçını Oynayacağı Takım Bile Belli - Resim: 3

Al-Riyadh’da yer alan habere göre Osimhen’in Al-Hilal’den 30 milyon Euro alacağı kaydedildi.

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Osimhen Yuvadan Uçtu! ilk Maçını Oynayacağı Takım Bile Belli - Resim: 4

Osimhen Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol atıp, 8 asist üretmişti.

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