Akşener ile Karamollaoğlu görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Son Güncelleme:

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider arasında saat 14.10’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 

Öte yandan, İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor. Milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 24 Mart Cuma günü saat 19.00’a kadar İYİ Parti Genel Merkezi’nde devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Kılıçdaroğlu'na İzmir'de miting gibi karşılama: Kalabalıktan aracına binmekte zorlandı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de miting gibi karşılama
İmamoğlu ve Yavaş'tan seçim güvenliği mesajı İmamoğlu ve Yavaş'tan seçim güvenliği mesajı
Depremzede çocuktan Kılıçdaroğlu'na: Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun Depremzede çocuktan Kılıçdaroğlu'na: Seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun
Akşener Hatay'da Gökhan Zan'la karşılaştı: 'Sen bizi ayağa kaldırdın' Akşener Hatay'da Gökhan Zan'la karşılaştı: 'Sen bizi ayağa kaldırdın'
BBP'li Destici Kızılay Başkanı'na 'istifa' çağrısını yineledi: 'Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum' BBP'li Destici Kızılay Başkanı'na 'istifa' çağrısını yineledi
Melda Onur: Muhalefet voltran oluşturdu; yapıyı terk eden oyunun dışında kalır Melda Onur: Muhalefet voltran oluşturdu
Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Ahmet Davutoğlu hiç uyumadı, milletimiz için siyaset yapmak mecburiyetindeyiz Gelecek Partili Özdağ: Ahmet Davutoğlu hiç uyumadı, milletimiz için siyaset yapmak mecburiyetindeyiz
Canlı yayından bir yurttaş Meral Akşener'e böyle tepki gösterdi Canlı yayından bir yurttaş Meral Akşener'e böyle tepki gösterdi
Kılıçdaroğlu'ndan depremzede çocuklara para dağıtan Erdoğan'a: İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yapar Kılıçdaroğlu'ndan depremzede çocuklara para dağıtan Erdoğan'a sert tepki
CHP'den dikkat çeken video: 'Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar çok' CHP'den dikkat çeken video: 'Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar çok'
CHP'li Şevkin: Jeoteknik etütleri yapılmadan yapılaşmaya gidilmesi akla, mantığa, bilime uygun değil CHP'li Şevkin: Jeoteknik etütleri yapılmadan yapılaşmaya gidilmesi akla, mantığa, bilime uygun değil
AKP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'a su fırlattı: İşte o anlar... AKP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'a su fırlattı: İşte o anlar...
ÇOK OKUNANLAR
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak! Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak!
Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali