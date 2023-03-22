Akşener ile Karamollaoğlu görüştü

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider arasında saat 14.10’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Öte yandan, İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor. Milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 24 Mart Cuma günü saat 19.00’a kadar İYİ Parti Genel Merkezi’nde devam edecek.

Kaynak: İHA