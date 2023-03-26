AKP'nin temayül yoklamasında yumruklar konuştu: Gazeteciler de darp edildi

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Gaziantep'te AKP, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması gerçekleştirdi. Temayül yoklamasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Gazikent 27'nin haberine göre; kavga elektronik ortamda 10 ismi yazamayan delegelerin yönlendirildiği ve baskı yapıldığı iddiası yüzünden çıktı.

AKP TEMAYÜL YOKLAMASINDA KAVGA: GAZETECİLER DE DARP EDİLDİ

Blok krizi yaşanana temayülde salona aday adaylarının girmemesi gerekirken bazı aday adaylarının salonda olması delegelerde ve aday adaylarında rahatsızlık yarattı. Bazı aday adayları bu duruma sinirlenerek temayül yoklaması yapılan salonu terk etti. Delege ve partililerin birbirine girdiği kavgayı görüntülemeye çalışan gazeteciler Ökkeş Sabah ve Aydın Akyürek de darp edildi.

Salonda yaşanan bu olay sırasında, Divan Heyeti'nin olmaması gözlerden kaçmadı. Görevini yaparken saldırıya uğrayan gazeteciler Ökkeş Sabah ve Aydın Akyürek’in hastaneden darp raporu aldığı ve saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.