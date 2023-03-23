TBMM Genel Kurulu’nda ‘sarı şemsiye’ tartışması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün TBMM Genel Kurulu’nda; Gebze’deki Nevruz mitingine sarı, kırmızı ve yeşil renklerin miting meydanlarına alınmamasını eleştirdi.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün TBMM Genel Kurulu’nda; Gebze’deki Nevruz mitingine sarı, kırmızı ve yeşil renklerin miting meydanlarına alınmamasını eleştirdi.

Gergerlioğlu, “Kulaklarınıza inanamıyorsunuz değil mi? Kırmızı mont, sarı başörtüsü, yeşil kazak, tehlikeli görülüp miting meydanına alınmadı” dedi ve miting meydanlarında çekilmiş fotoğrafları gösterdi. “Ben müdahale ediyorum, polisler ‘Yasak kardeşim’ diyor, giremiyor” diye konuştu. Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HANIMEFENDİ SARI BAŞÖRTÜLÜ, İÇERİ ALMIYORLAR, KUCAĞINDA BEBEĞİ VAR”

“Polis laftan anlamıyor; sarı, kırmızı, yeşil bereyi elime alıyorum, polis noktasından ben geçiriyorum milletvekili olduğum için, polis arkamdan koşturuyor; komedi zirvede. Peki, elimdeki diğer bayraklar ne? Bakın, onlar da demokratik Alevi derneklerinin bayrakları. Şimdi, polis bana diyor ki, ‘Ya, vekilim, sarı, kırmızı, yeşil renkler var burada, Kürtçe kelimeler var.’ Demokratik Alevi derneklerinin Kürtçe yazılımı varmış, ‘Giremez’ diyor, ben kendim böyle sokuyorum içeri. Bitmedi, bakın, sarı baş örtüsü ya… Hanımefendi sarı başörtülü, içeri almıyorlar, kucağında bebeği var, müdahale ediyorum; bir sürü tartışmalar. Bitmedi, en komiği, sarı şemsiye de giremedi, sarı şemsiye krizi yaşadık, vallahi giremedi bu sarı şemsiye. Bakın, sarı şemsiye… Görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi giremedi miting meydanına. Size sarı şemsiyeyi getirdim. Ya, Gebze miting meydanına giremeyen sarı şemsiye Genel Kurula girebildi arkadaşlar. Bakın, polis böyle açtı şemsiyeyi, diyor ki: ‘Bakmamız lazım
vekilim.’ ‘İyi, bak.’ dedim. Sonra büyük izin çıktı, sarı şemsiye girdi ama ikinci polis noktasında ikinci amir izin vermedi, sarı şemsiye geri döndü arkadaşlar. Sarı şemsiye geri döndü ve sarı şemsiye giremedi içeri… Sonrasında daha başka da var, inanamazsınız; kırmızı, yeşil anahtarlık, giremedi arkadaşlar, kırmızı, yeşil anahtarlık. Tehlike ne? İçeride sarıyla birleşebilir.”

YILMAZ TUNÇ: “NEVRUZ BAYRAMI'NI AYRIŞTIRICI BİR VESİLE OLARAK KULLANMAMAK LAZIM”

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Bir kere, Nevruz'u, bahar bayramını, Nevruz Bayramı'nı ayrıştırıcı bir vesile olarak kullanmamak lazım, bugünlerimiz bizim birleştirici günlerimiz olmalı. Bugünler üzerinden birtakım ayrıştırıcı ifadeler kullanırsak bu ülkemize fayda getirmez, zarar getirir. Burada Kürt düşmanlığından bahsediyorsunuz, bu ülkede kesinlikle Kürt düşmanlığına fırsat vermeyeceğiz. Kürt'ün en büyük düşmanı terördür. Bunu kabul edin artık. Bu terör yüzünden oradaki vatandaşlarımız çok sıkıntı çektiler yıllarca, artık
çekmesinler, bin yıllık kardeşliğimizi kesinlikle bozdurmayız” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise sarı şemsiyeyi göstererek, “Kürt düşmanlığının resmi bu şemsiyenin yasaklanmasıdır. Biz size Kürt düşmanlığının ne olduğunu defalarca burada anlattık. Evet, Kürt düşmanısınız; evet, tahammülsüzsünüz; evet, ‘Nevroz’ da… ‘Nevroz’dur, Nevruz değil. ‘Nevroz’un adını bile değiştirdiniz ya. Nevruz diye bir bayram yok, ‘Nevroz’ var, ‘Nevroz’ Kürtlerin ve Orta Doğu halklarının

kutladığı bayramdır. Tahammül edemiyorsunuz, Kürtlerin varlığına tahammül edemiyorsunuz. Burada ‘kardeşiz’ diyorsunuz… Kürt düşmanlığı bunu yapanlardır. Kürt düşmanı bunu yapanlardır, bunu destekleyenlerdir” dedi.

Kaynak: ANKA

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