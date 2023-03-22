Sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı

Birçok ilde sahne alan 24 yaşındaki ses sanatçısının Instagram hesabı çalındıktan sonra filmlerde görülecek türde olaylar yaşandı.

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Ankara’da yaşayan ve Türkiye’nin birçok farklı ilinde sahneye çıkan müzisyen Vedat Kapan, filmlerde görülecek türden bir olay yaşadı. 24 yaşındaki ses sanatçısı birkaç gün önce Tekirdağ’da konser verirken Instagram hesabını çaldırdı. Hesabı çalan şahıs kendisini Vedat Kapan’ın menajeri olarak tanıtıp paylaşımlar yapmaya başladı. Önce Kapan’ın kaza geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Sonrasında internetten bulduğu bir kaza fotoğrafını, Vedat Kapan’ın kazasıymış gibi paylaştı. Hızını alamayan şahıs daha sonrasında da Vedat Kapan için acil kan ihtiyacı olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Son noktayı ise Kapan’ın hayatını kaybettiğini ve cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceğini söyleyerek koydu.

ÖLÜM HABERİNİ SAHNEDEN ALDI

Hesabının çalındığı ve üst üste paylaşımlar yapıldığı esnada Vedat Kapan ise Tekirdağ’da konser veriyordu. Normal şartlarda kendisinin sahnede olduğunu bildiği vakitlerde aramayan annesinin o gün üst üste aradığını görünce, genç türkücü telefona cevap verdi. Annesinin ağlamasıyla durumun ciddiyetine varan Kapan, aramaların da üst üste gelmesiyle soluğu polis merkezinde aldı. Yaşadığı durumu bildiren ses sanatçısı, başvuruda bulunarak hesabını çalan şahıs ya da şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Sonrasında bir sosyal medya uzmanıyla anlaşan Kapan, hesabını geri aldı. Hesaba Rize’den girildiği tespit edildi. 24 yaşındaki ses sanatçısı Vedat Kapan, yaşadığı film gibi süreci anlattı.

“BEN ÖLMEDİM, YAŞIYORUM”

Yaşadığı süreci anlatan Vedat Kapan, hala hayatta olduğunu bilmeyen insanlar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabım çalındı. Hesabımda benim adıma ‘Öldü’ denildi, öldüğüme dair paylaşımlar yapıldı. Onun öncesinde ‘Ben Vedat Kapan’ın menajeri Koray Erkay, Vedat Kapan ciddi bir trafik kazası geçirdi, şu an yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin’ diye bir başlıkla başladı. Bundan 1 saat sonra ‘Vedat Kapan’ın acil kana ihtiyacı vardır’ denildi. 2 saat sonrasında da ‘Vedat Kapan daha fazla dayanamadı, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur, tüm sevenlerine duyurulur’ diye bir paylaşım yapıldı. Bunun ardından da ‘Vedat Kapan’ın cenazesi öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir’ paylaşımını yaptılar. Tamamen yalan haber. Benim sevenlerim, eş, dost ve akrabalarım ertesi gün Ankara’ya Karşıyaka Mezarlığı’na gittiler. Şu anda hala benim öldüğümü sanan insanlar var. Bu süreçte karakola gittim ve başvurumu yaptım. Sonrasında bir sosyal medya uzmanıyla görüşüp anlaştım. Bin 800 TL ödedim ve bir buçuk saat sonra hesabım olduğu gibi geri alındı. Hesaba girişlerin Rize’den yapıldığı, Rize’den birinin çalıp hesabı başka birine verdiği ortaya çıktı. Bu konunun üzerinde duruyoruz. Tüm sevenlerime söylüyorum; ben ölmedim, yaşıyorum. Daha önce başka sosyal mecralardaki sosyal medya hesaplarım da çalındı. Mavi tik onaylı bir hesabım da çalındı ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Kim olduğunu bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Kimseye bir zararımız yok, işimizde gücümüzdeyiz.”

Kaynak: İHA

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