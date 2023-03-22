Bitlis’te yüzlerce tonluk kaya blokları karayoluna düştü

Bitlis çevre yolu üzerinde bulunan dağdan kopan yüzlerce ton ağırlığındaki dev kaya blokları karayoluna düştü. O esnada yoldan geçen araç olmaması faciayı önledi.

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Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan dağlık alandan havaların ısınmasıyla beraber kopan yüzlerce ton ağırlığındaki kaya blokları karayoluna düştü. 

Dev kaya bloklarının yola düşmesi sonucu kısa bir süre ulaşıma kapanan yoldan o sırada herhangi bir aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Güvenlik nedeni ile kısa bir süre ulaşıma kapanan yolda Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin aldığı önlemlerin ardından yol tekrar tek şerit olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği tarafından yola düşen küçük kaya parçaları iş makinesi ile temizlenirken büyük kaya blokları ise parçalanarak yoldan kaldırılacak.

Olay yerine gelen Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği bakım başmühendisi ve trafik güvenliği başmühendisi tarafından incelemeler yapıldıktan sonra yapılacak olan teknik çalışmaların ardından kaya bloklarının düştüğü dağla ilgili nasıl bir çalışma yapılacağıyla alakalı bir karar verileceği belirtildi.

 

Kaynak: İHA

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