Küçük çocuğun 'Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun' sorusuna yanıtı gündem oldu

"Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun" diye sorulan küçük çocuk, ailesinin "Erdoğan de" baskısına "Atatürk'ü seviyorum" diyerek yanıt verdi.

Halk Ekranı adlı Youtube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında "Kime oy vereceksiniz" sorularına gelen yanıtlarda bu kez farklılık oldu. Yanında büyüğü ile gezen bir çocuğa "Sen kimi seviyorsun?" sorusu yöneltildi. Çocuk, muhabire "Şarkı olarak mı?" deyince muhabir "Cumhurbaşkanı" olarak sorusunu düzeltti. Çocuğun yanıtına karışan büyüğü "Tayyip Erdoğan'ı de" diyerek baskı yaptı. Büyüğüne aldırış etmeyen çocuk "Atatürk'ü seviyorum" diyerek yanıt verdi. Muhabirler ve çevredekiler küçük çocuğun yanıtına karşılıksız kalamadı.

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