Yalı Çapkını'nın Yeni Sezon Senaryosu İfşa Oldu: Gülseren Budayıcıoğlu Ağzından Kaçırdı

Birçok kitabı diziye uyarlanan son olarak ise reytinglere damga vuran Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu yeni sezonda yaşanacakları ağzından kaçırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Yalı Çapkını'nın Yeni Sezon Senaryosu İfşa Oldu: Gülseren Budayıcıoğlu Ağzından Kaçırdı - Resim: 1

Geçtiğimiz sezon Cuma akşamlarına damga vuran ve reyting listelerini alt üst eden "Yalı Çapkını" dizisi, yeni sezonla birlikte hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle Seyran ve Ferit'in ayrılması ve başka ilişkiler yaşamaya başlaması, izleyiciler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU AĞZINDAN KAÇIRDI

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizinin reytingleri düşerken, sosyal medyada da artan tepkilerle karşılaştı. Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin geleceği hakkında gelen eleştirilere daha fazla kayıtsız kalamadı ve izleyicilere yeni sezonda olacakları ağzından kaçırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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