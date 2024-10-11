Yalı Çapkını'nın Yeni Sezon Senaryosu İfşa Oldu: Gülseren Budayıcıoğlu Ağzından Kaçırdı

Geçtiğimiz sezon Cuma akşamlarına damga vuran ve reyting listelerini alt üst eden "Yalı Çapkını" dizisi, yeni sezonla birlikte hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle Seyran ve Ferit'in ayrılması ve başka ilişkiler yaşamaya başlaması, izleyiciler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU AĞZINDAN KAÇIRDI

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizinin reytingleri düşerken, sosyal medyada da artan tepkilerle karşılaştı. Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin geleceği hakkında gelen eleştirilere daha fazla kayıtsız kalamadı ve izleyicilere yeni sezonda olacakları ağzından kaçırdı.

Kaynak: Haber Merkezi