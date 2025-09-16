Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf…

SEREN SERENGİL’DEN KÜÇÜK EMRAH İTİRAFI

Seren Serengil, programda yaptığı açıklamada, Emrah ile arasında herhangi bir romantik ilişki olmadığını vurgulayarak, "Hayatım boyunca sevdiğim birini saklamadım, gizlemedim. Emrah zaten benim çok yakın bir arkadaşımla beraberdi. Biz hep öyle anıldık ama Emrah'la hiçbir alakamız olmadı. Hiç sevgili olmadık.” dedi.