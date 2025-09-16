Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf…
Bir dönem aşk yaşadıkları iddia edilen ve sonrasında ayrıldıkları gündeme gelen Seren Serengil ve Küçük Emrah ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Seren Serengil, yılın bombasını patlattı. Bu sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Seren Serengil’in dikkat çeken açıklamaları…
Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, Haberler.com’un YouTube sayfasında önemli açıklamalarda bulundu. Yıllardır gündemde olan "Emrah ile aşk yaşadığı" iddialarına açıklık getiren Serengil, çok çarpıcı itiraflarda bulundu.
SEREN SERENGİL’DEN KÜÇÜK EMRAH İTİRAFI
Seren Serengil, programda yaptığı açıklamada, Emrah ile arasında herhangi bir romantik ilişki olmadığını vurgulayarak, "Hayatım boyunca sevdiğim birini saklamadım, gizlemedim. Emrah zaten benim çok yakın bir arkadaşımla beraberdi. Biz hep öyle anıldık ama Emrah'la hiçbir alakamız olmadı. Hiç sevgili olmadık.” dedi.
‘YAKIŞTIRMALARIN GERÇEKLE ALAKASI YOK’
Serengil, magazin dünyasında zaman zaman birbirlerine yakın gösterildiklerini ancak bunun sadece söylentilerden ibaret olduğunu belirtti. "Arkadaştık ama bir aşk ilişkimiz hiç olmadı. Yakıştırıldık ama asla öyle bir şey yaşanmadı," şeklinde konuşan ünlü sanatçı, dedikodulara son noktayı koymuş oldu.
Serengil'in bu açıklamalarının ardından, programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, Emrah ile ilgili esprili bir yorumda bulundu. Kalaycıoğlu, "Emrah'ın bile cimrilik huyu var zaten, sen cimri adam sevmezsin" diyerek, keyifli bir atmosfer yarattı.