Magazin gündemine bomba gibi düştü! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı Aşk Mı Yaşıyor?

Acun Ilıcalı ile yaşadığı birliktelik sonrası sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı hakkında magazin gündemine bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. EURO 2024 performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile Şubaşı’nın Bodrum’da gecelerde görüldüğü konuşulmaya başlandı. Şeyma Subaşı ve Barış Alper aşk mı yaşıyor?

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Magazin gündemine bomba gibi düştü! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı Aşk Mı Yaşıyor? - Resim: 1

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle yaptığı evlilikle uzun süre konuşulmuştu. Uzun süreli aşklarının ardından Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı 4 ay evli kalıp boşanmışlardı. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bomba bir iddiayla yine gündeme geldi. Şeyma Subaşı bu kez de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile gecelerde görüldü.

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