Magazin gündemine bomba gibi düştü! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı Aşk Mı Yaşıyor?

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle yaptığı evlilikle uzun süre konuşulmuştu. Uzun süreli aşklarının ardından Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı 4 ay evli kalıp boşanmışlardı. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bomba bir iddiayla yine gündeme geldi. Şeyma Subaşı bu kez de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile gecelerde görüldü.