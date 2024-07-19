Çoklu mezar, sığınak, sikkeler... 20 Yıllık Çalışma Her Şeyi Değiştirdi: İstanbul'un Tarihi Yeniden Yazılıyor!

Haydarpaşa ve çevresinde 2018'den beri devam eden arkeolojik kazıların yüzde 90'ı tamamlandı. İstanbul'un tarihi için çok önemli olan kazılarda Helenistik döneme, Bizans dönemine, Osmanlı dönemine ve İkinci Dünya Savaşı dönemine ait birçok eser keşfedildi. Bulgular ışığında İstanbul'un tarihinin de, bilinenden çok daha eskiye dayandığı ortaya çıktı.

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Çoklu mezar, sığınak, sikkeler... 20 Yıllık Çalışma Her Şeyi Değiştirdi: İstanbul'un Tarihi Yeniden Yazılıyor! - Resim: 1

İstanbul'un tarihine ışık tutan kazılarda bugüne kadar Helenistik döneme ait mezar ile çoklu mezar, döküm atölyesi, Osmanlı dönemine ait çeşme, Bizans döneminde yapılan ayazma ve İkinci Dünya Savaşı zamanında kurulan sığınak bulundu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, kazı çalışmalarındaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, alandaki kazıya Bölge Koruma Kurulu kararıyla 2018'de başladıklarını belirterek, "O kararla alana girdiğimiz günden bugüne, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda arkeolojik kazı çalışması yapıldı, çoğunluğu Doğu Roma ve Bizans diyebileceğimiz mimari kalıntılar ortaya çıkarıldı" dedi.

Kaynak: AA

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