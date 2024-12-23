Amasya'da Bulundu: Mithridatlar Hanedanı'nın En Güçlü Kralına Ait

Düdüğün kuş şeklinde tasarlanmasının Roma Dönemi'nde de görülen bir gelenek olduğuna değinen Dönmez, şunları kaydetti:

“Yabani bir kaza ya da angut kuşuna benzemesi bizim için çok şaşırtıcı değil. Çünkü Oluz Höyük'ün yanında Hitit Dönemi'nden beri bir göl olduğunu biliyoruz. Bu gölün ekosistemi zengin bir kuş cenneti olduğunu biliyoruz."