Yeşil Altında Hasat Başladı: Maliyeti Yükseldi Fiyatı Düştü, Üretici İsyanda

Bu yıl yeşil zeytin hasadında rekolte yüksek olsa da fiyatlardaki düşüş üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı. Söke Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili ve zeytin üreticisi İbrahim Fatih Oğuz, geçen yıl kilogram başına 75 TL'den alıcı bulan yeşil zeytinin bu yıl 50 TL’ye kadar gerilediğini belirtti.

Oğuz, “Geçen yıl duble zeytin 75 TL’ye satılırken, bu yıl aynı kalite zeytin 50 TL'den alıcı buluyor. Diğer kalitelerde ise fiyatlar 40 TL, 35 TL, 25 TL ve 15 TL olarak açıklandı. Maliyetlerimiz yüzde 50 artmışken, zeytin fiyatları yüzde 33 düştü” dedi.

Kaynak: AA-İHA