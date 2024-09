Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi

Siyasi iktidar ve ekonomi yönetimi tarafından piyasalara yönelik verilen pozitif mesajlara karşın Türkiye'deki ekonomik göstergeler günden güne kötüye gitmeye devam ediyor. Temmuz ayında sigaradan gıda fiyatlarına, enerjiden kira bedellerine kadar birçok kalemde artış yaşanırken, son zam haberi Ankara'dan geldi.



SİMİT FİYATLARINA YÜZDE 50 ZAM



Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası, bugün yaptığı toplantıda kent genelindeki simit fiyatlarına yüzde 50 zam yapılmasına karar verdi. Son olarak Ocak ayında simit fiyatlarının artırılması kararlaştırılmış ancak gelen tepkilerin ardından simitlerin satışına 10 liradan devam edilmişti.



"HER GÜN HER ŞEYE ZAM GELİRKEN, SİMİT FİYATLARI SABİT OLUR MU?"



Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatlarının 15 liraya çıkarılmasıyla ilgil yaptığı değerlendirmede; "Her gün her şeye zam gelirken simit fiyatlarını sabitlemek akıl, mantık işi midir" dedi.