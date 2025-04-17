Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı gizliliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. Meta çatısı altında geliştirilen platform, mesajlaşma güvenliğini artırmak amacıyla “üçüncü mavi tik” olarak adlandırılan yeni bir özelliği devreye soktu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni özellikle birlikte artık bir mesajın yalnızca gönderilip gönderilmediği ya da alıcı tarafından okunup okunmadığı değil, aynı zamanda orijinal alıcının dışında başka bir kişi tarafından da okunup okunmadığı takip edilebilecek. Bu yenilik, özellikle mesajların iletildiği ya da grup sohbetlerinde paylaşıldığı durumlarda kullanıcıya ekstra bir kontrol imkânı sunuyor.
MESAJIN BAŞKA KİMLERE ULAŞTIĞI BELLİ OLACAK
WhatsApp’ın mevcut sisteminde; tek gri tik mesajın gönderildiğini, çift gri tik alındığını, çift mavi tik ise okunduğunu ifade ediyordu. Yeni güncellemeyle birlikte, mesajın başka biri tarafından görülmesi halinde bir üçüncü mavi tik daha belirecek. Böylece mesajın orijinal muhatabının dışında kimlere ulaştığı anlaşılabilecek.
GÜNCELLEME KADEMELİ OLARAK YAPILACAK
Üçüncü mavi tik özelliğini kullanmak için WhatsApp’ın en güncel sürümünün yüklü olması gerekiyor. Güncelleme sonrası uygulamanın “Ayarlar” menüsünden “Gizlilik” sekmesine girilerek “Gelişmiş okundu bilgisi” seçeneği aktif hale getirilebiliyor. Bu ayarın ardından kullanıcılar, mesajlarının kimler tarafından okunduğunu daha ayrıntılı bir şekilde takip edebilecek.
DİJİTAL MAHREMİYETTE YENİ DÖNEM
Uzmanlar, bu güncellemenin özellikle bilgi güvenliği açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor. WhatsApp, yeni özelliğin tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını belirtti. Kullanıcılar, birkaç hafta içinde bu özelliğe erişim sağlayabilecek. WhatsApp’ın attığı bu adımın, platformda daha bilinçli bir iletişim ortamı oluşturacağı ve yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.