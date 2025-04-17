Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor

Yeni özellikle birlikte artık bir mesajın yalnızca gönderilip gönderilmediği ya da alıcı tarafından okunup okunmadığı değil, aynı zamanda orijinal alıcının dışında başka bir kişi tarafından da okunup okunmadığı takip edilebilecek. Bu yenilik, özellikle mesajların iletildiği ya da grup sohbetlerinde paylaşıldığı durumlarda kullanıcıya ekstra bir kontrol imkânı sunuyor.