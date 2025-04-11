Ne Yılmaz Özdil Ne Nevşin Mengü Ne de Cüneyt Özdemir! Youtube'da En Çok İzlenen Gazeteci Belli Oldu

Gündeme dair yorum ve analizlerin yer aldığı Youtube yayınları, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Geleneksel medyada olduğu gibi dijitalde de hangi gazetecinin ne kadar izlendiği artık ölçülebiliyor. Bu alandaki verileri ise Youtube Rating Report düzenli olarak paylaşıyor. Mart ayına ait raporun açıklanmasıyla birlikte dijital medyada en çok izlenen gazeteciler de belli oldu.