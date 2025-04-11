Ne Yılmaz Özdil Ne Nevşin Mengü Ne de Cüneyt Özdemir! Youtube'da En Çok İzlenen Gazeteci Belli Oldu
Türkiye’de dijital yayıncılık hızla büyürken, gazeteciler de Youtube üzerinden yaptıkları programlarla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarından dijital platformlara taşınan bu yayınlar, artık reyting yarışının yeni adresi haline gelmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
Gündeme dair yorum ve analizlerin yer aldığı Youtube yayınları, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Geleneksel medyada olduğu gibi dijitalde de hangi gazetecinin ne kadar izlendiği artık ölçülebiliyor. Bu alandaki verileri ise Youtube Rating Report düzenli olarak paylaşıyor. Mart ayına ait raporun açıklanmasıyla birlikte dijital medyada en çok izlenen gazeteciler de belli oldu.
MART AYINDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ
Youtube Rating Report’un yayımladığı mart verilerine göre, Youtube’da en çok izlenen gazeteci bir kez daha Fatih Altaylı oldu. Altaylı, mart ayında toplamda 30 milyonun üzerinde izlenme elde ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Onu sırasıyla Cüneyt Özdemir ve Nevşin Mengü takip etti.
İLK 10’DA TANIDIK İSİMLER VAR
Listede yer alan diğer gazeteciler de dijital medyada güçlü izleyici kitlelerine sahip. İşte mart ayı itibarıyla Youtube üzerinden en çok izlenen ilk 10 gazeteci ve izlenme sayıları:
Fatih Altaylı – 30.763.215
Cüneyt Özdemir – 13.271.073
Nevşin Mengü – 11.322.169
Özlem Gürses – 10.906.754
Levent Gültekin – 7.856.947
Yılmaz Özdil – 5.824.535
Enver Aysever – 4.790.678
Bahar Feyzan – 4.597.665
Can Ataklı – 4.172.750
Cansu Canan Özgen – 4.076.609
GÖRÜNÜRLÜK ARTIYOR, YARIŞ KIZIŞIYOR
Youtube’un sunduğu özgür yayıncılık ortamı, gazetecilerin takipçileriyle doğrudan bağ kurmasına olanak tanıyor. Her geçen gün artan izleyici sayıları, bu platformun gazetecilikteki etkisini daha da görünür hale getiriyor. Görünen o ki, dijital medyada reyting yarışı önümüzdeki dönemde daha da hız kazanacak.