İstanbul’daki Deprem Sonrası Naci Görür Merak Edilen Soruyu Çok Net Cevapladı! Bu Akşam Evlere Girilmeli mi?

Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmeyle özellikle riskli yapılar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"RESMİ UYARILARI DİKKATE ALIN"

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada evlerin güvenliği konusunda resmi kurumların uyarılarına dikkat çekti. Görür, "Resmi organların 'bu binaya girmeyin' dediği yerlere kesinlikle girilmemeli. Eğer binanız yetkili kurumlar tarafından mühürlendiyse, çatlak, yarık gibi yapısal hasarlar varsa ya da kolon ve kirişlerden sesler geliyorsa, bu durumda o yapıya girmemeniz gerekir" ifadelerini kullandı.