Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan badem hasadı, beklenenin çok üzerinde gelerek çiftçinin yüzünü güldürdü. Ağaçların verimi rekor seviyeye yükselirken, meyveler dallardan taştı.

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Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı - Resim: 1

Hakan ve Kaan Özel kardeşlerin yıllar öncesi domino yaptıkları badem ağaçlar, bu yıl yaprağından fazla badem verdi. Bu yıl badem veriminden memnun olduklarını dile getiren Özel kardeşler şunları söyledi:

"Bademlerin verimi sevindirdi. Yaprağından fazla badem var. Elle kırılabilen badem daha fazla rağbet görüyor. Mahallemizde bu yıl 8-10 ton ürün rekoltesi olur."

DALLAR TAŞIYAMAYIP KIRILDI

Alemşahlı Mahallesinde 20 dönümlük alanda ekilen bademlerde hasat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Meyve vermesi uzun yıllar alan badem ağaçları, bu yıl ülke genelinde oldukça yüksek bir verim ortaya çıkarırken, sağlığa oldukça yararlı bir meyve olan bademin faydaları şu şekilde...

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