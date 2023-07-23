Uzmanından ‘klima’ uyarısı: “Kesintisiz klima kullanımını kesinlikle önermiyoruz”

Yaz mevsiminde sıcaklıkların normalin üzerine çıkmasıyla klima kullanımı yoğunlaştı. Bazı illerde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması klima kullanımını zorunlu hale getirdi. Vatandaşlara klima kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler veren Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hatice Karagöz, klima kullanımında en çok görülen vakanın kas ağrıları olduğunu söyledi. Kas ağrısı dışında klimanın baş ağrısına da sebebiyet verdiğini ifade eden Karagöz, “Klima özellikle yaz aylarında bizim hayat konforumuzu artıran bir şey ama etkileri kadar bizim istemediğimiz sıkıntıları da mevcut. Klima kullanımında en çok gördüğümüz problem kas ağrıları. Özellikle boyun ve sırt bölgesinde ağrılara neden olabiliyor. Onun dışında yine baş ağrısı çok sık gördüğümüz bir problem. Bu ağrıları yakın temasta çok daha fazla görüyoruz. Kas ve baş ağrıları dışında klima, ciddi bir cilt ve göz kuruluğu yapabiliyor. Onun dışında bizim en çok gördüğümüz bulgular, solunum sistemi ile ilgili. En tehlikelisi de bu durum. Özellikle lejyoner dediğimiz, Legionella bakterisinin yarattığı bir zatürre çeşidine sebep olabiliyor. Bu tabi ki daha çok toplu kullanım alanlarındaki klimalarda gördüğümü bir problem. Ev tipi klimalarda daha az sıklıkla rastlanılan bir durum” şeklinde konuştu.