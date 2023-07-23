Kopan elektrik kabloları çevreye korku saçtı

Kahramanmaraş’ta elektrik direğinden kopup kıvılcımlar çıkartan kablolar, korku dolu anlara neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre bir anda kopan elektrik kabloları asfaltın üzerine düştü.

Dakikalarca kıvılcımlar çıkaran kablolar, çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri kopan kablolar onardı.
Olayın görgü tanığı Halil İbrahim Kaya, “Ben yukarı sokakta sesleri duydum geldim. Bir baktım ki kablolardan elektrik çıkıyor, kopmuş, çıngı çıkarttı” dedi. Durmuş Karabörk ise, “İtfaiye erken geldi. Bir aracı yanmadan vatandaşlar kurtardı” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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