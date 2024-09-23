Üç Çocuktan Biri Dört Ayak Üzerinde Yürüyor: Bilim İnsanları Hatay'da Yaşayan Ailenin Gizemini Çözdü

İki ayakları yerine dört ayak üzerinde yürüyen ve bu özellikleri nedeniyle BBC belgeseline konu edilerek "insan ve maymun arasındaki kayıp halka" olarak tanımlanan Hatay'da yaşayan Ulaş ailesi, yeni araştırmaların ardından yeniden gündem oldu. Ailenin neden maymunlara benzer şekilde 4 ayak üzerinde yürüdüğünü araştıran bilim insanları, bu soruya verilebilecek muhtemel cevapları ortaya çıkardı.

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Üç Çocuktan Biri Dört Ayak Üzerinde Yürüyor: Bilim İnsanları Hatay'da Yaşayan Ailenin Gizemini Çözdü - Resim: 1

2005 yılında gündeme gelen ve dünyanın birçok bölgesinde merak uyandıran Hataylı Ulaş ailesi, 18 ve 34 yaş arasındaki çocukların iki ayakları yerine dört ayak üzerinde yürümesi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ulaş ailesi üzerine çok sayıda bilimsel makale yazılmış, son olarak aile 2006 yılında BBC'nin yaptığı "Dört Ayak Üzerinde Yürüyen Aile" adlı belgelese konu edilmişti.

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