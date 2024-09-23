Üç Çocuktan Biri Dört Ayak Üzerinde Yürüyor: Bilim İnsanları Hatay'da Yaşayan Ailenin Gizemini Çözdü

2005 yılında gündeme gelen ve dünyanın birçok bölgesinde merak uyandıran Hataylı Ulaş ailesi, 18 ve 34 yaş arasındaki çocukların iki ayakları yerine dört ayak üzerinde yürümesi ile dikkatleri üzerine çekmişti.



Ulaş ailesi üzerine çok sayıda bilimsel makale yazılmış, son olarak aile 2006 yılında BBC'nin yaptığı "Dört Ayak Üzerinde Yürüyen Aile" adlı belgelese konu edilmişti.