Türkiye'nin Ünlü Gıda Devi İflas Etti: Tüm Şubeleri Kapatılıyor

Pandemi döneminde başlayan ekonomik sıkıntılar ve finansmana erişim sorunları, geçtiğimiz yıl başlayan parasal sıkılaşma sürecinin etkisiyle zirveye ulaştı. Türkiye’nin önde gelen birçok şirketi, yüksek faiz oranları nedeniyle peş peşe iflas başvurusu yaparken, en son iflas haberi 200’den fazla şubesi bulunan bir gıda devi tarafından açıklandı.

2021 yılında mali zorluklarla karşılaşarak konkordato talep eden bu şirket, buna rağmen yurt içindeki şube ağını genişletmeye devam etti. Mahkeme, konkordato başvurusunun ardından şirketin mali durumunu incelemek amacıyla bilirkişi raporu talep etti. Prof. Dr. Serdar Kale, Prof. Dr. Fatma Pamukçu ve Mali Müşavir Deniz Akkaya Mar tarafından hazırlanan raporda, şirketin yeniden toparlanmasının zor olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi