Türkiye'nin En Ünlü AVM'sinde Yıkım İşlemleri Başladı: Bakın Yerine Ne Yapılacak!

İstanbul Mecidiyeköy'de 1998 yılında ziyaretçilere kapılarını açan Türkiye'nin en eski AVM'leri arasında yer alan Profilo AVM'nin yıkım işlemleri geçtiğimiz hafta itibarıyla başladı. Köklü AVM'nin bulunduğu milyarlarca dolarlık araziye ise rezidans dikileceği öğrenildi.

Türkiye'nin En Ünlü AVM'sinde Yıkım İşlemleri Başladı: Bakın Yerine Ne Yapılacak! - Resim: 1

İstanbul'da yaşayanlar için kent hafızasının önemli simgeleri arasında yer alan Profilo AVM'de beklenen yıkım işlemi geçtiğimiz hafta itibarıyla başladı.

Hafriyat firmaları tarafından kontrollü şekilde yıkılan alışveriş merkezi, 1998 yılında ilk ziyaretçilerine kapılarını açarak 26 yıl boyunca kesintisiz olarak hizmet vermişti. Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile resmileşen yıkım işlemleri, süreç boyunca yaşanan aksaklıkların ardından yaklaşık bir yıl gecikmeli olarak başlamış oldu.

AVM ARAZİSİNE REZİDANS DİKİLECEK

AVM'de bulunan işletmelere aylar öncesinde yapılan uyarıların ardından birçok mağaza tahliye işlemini gerçekleştirmişti. Son aylarda hayalet binaya dönüşen AVM'nin yıkımı çevreden geçen vatandaşlar tarafından da büyük bir üzüntüyle takip edildi.

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