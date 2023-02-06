Türkiye tek yürek: Tüm ülke depremzedelere yardım etmek için seferber oldu

GERÇEK GÜNDEM /

Sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. 14.23'te meydana gelen, merkez üssü Elbistan olan depremin büyüklüğü ise 7.6 olarak açıklandı. Türkiye'yi derinden sarsan felakette bin 762 kişi yaşamını yitirdi.

Depremlerin ardından Türkiye genelinde seferberlik başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) koordinasyonunda belediyeler görevlendirilirken gönüllüler de AFAD ve Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde yola çıktı.

Deprem nedeniyle ortaya çıkan çadır, battaniye, gıda, su ve giyim ihtiyaçları için ise tüm yurtta yardım kampanyaları başlatıldı.