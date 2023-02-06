Türkiye tek yürek: Tüm ülke depremzedelere yardım etmek için seferber oldu

Türkiye, 10 kentte yıkıma neden olan depremler nedeniyle seferber oldu. 7 günlük milli yas ilan edilirken ülkenin dört bir yanından yurttaşlar bölgeye yardım ulaştırabilmek için tüm imkanlarını kullanıyor.

Son Güncelleme:

GERÇEK GÜNDEM /

Sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. 14.23'te meydana gelen, merkez üssü Elbistan olan depremin büyüklüğü ise 7.6 olarak açıklandı. Türkiye'yi derinden sarsan felakette bin 762 kişi yaşamını yitirdi. 

Depremlerin ardından Türkiye genelinde seferberlik başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) koordinasyonunda belediyeler görevlendirilirken gönüllüler de AFAD ve Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde yola çıktı.

Deprem nedeniyle ortaya çıkan çadır, battaniye, gıda, su ve giyim ihtiyaçları için ise tüm yurtta yardım kampanyaları başlatıldı.

 
 
 
 
Etiketler
Son Depremler Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

7.6 ile sarsılan Elbistan'daki yıkım kameralara böyle yansıdı 7.6 ile sarsılan Elbistan'daki yıkım kameralara böyle yansıdı
Veli Ağbaba: Arama kurtarma ekibi de maalesef enkazın altında kaldı Veli Ağbaba: Arama kurtarma ekibi de maalesef enkazın altında kaldı
Uzmanından 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama: Artçılar en az 2 yıl sürecek Uzmanından 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama: Artçılar en az 2 yıl sürecek
Kahramanmaraş'taki deprem enkazı havadan görüntülendi Kahramanmaraş'taki deprem enkazı havadan görüntülendi
Depremden etkilenen Malatyalılar geceyi dışarıda geçiriyor Depremden etkilenen Malatyalılar geceyi dışarıda geçiriyor
İkinci deprem Adana'da 12 katlı binayı yıktı, yan blokta mahsur kalanlar kurtarılıyor İkinci deprem Adana'da 12 katlı binayı yıktı, yan blokta mahsur kalanlar kurtarılıyor
Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğünde deprem Sivas'ta hasara neden oldu Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğünde deprem Sivas'ta hasara neden oldu
Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğünde deprem Sakarya'da da hissedildi Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğünde deprem Sakarya'da da hissedildi
Diyarbakır'da enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla hastanelere sevk ediliyor Diyarbakır'da enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla hastanelere sevk ediliyor
Kahramanmaraş'taki deprem Siirt'te de hissedildi: Sarsıntının şiddeti kameralara yansıdı Kahramanmaraş'taki deprem Siirt'te de hissedildi: Sarsıntının şiddeti kameralara yansıdı
Hatay'da depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Hatay'da depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı
Depremde Malatya’da 140’ın üzerinde bina çöktü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi Depremde Malatya’da 140’ın üzerinde bina çöktü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 762 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 68 yaralı var Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 762 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 68 yaralı var
Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi? Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin
7.6 büyüklüğünde ikinci deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi