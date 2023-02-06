Uzmanından 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama: Artçılar en az 2 yıl sürecek

Prof. Dr. Şerif Barış, bu depremin beklendiğini belirtti. Bu bölgede, yani kırılan fayın üzerinde daha büyük bir deprem olma ihtimalinin bulunmadığını, ama artçıların 2 yıl süreceğini unutmamak gerektiğini anlatan Barış, "Bunların içerisinde hissedilir derecede artçı depremler olur. Özellikle depremden sonra bir uzman tarafından binanızın hasarsız, az hasarlı, orta ve ağır hasarlı olup olmadığının belgelenmesi gerekir. Eğer bina hasarsızsa rahatlıkla oturabilirsiniz, az hasarlıysa tamirat yapılması gerekebilir. Orta hasarlıysa mühendislerin önerisiyle proje ve plana göre güçlendirme yapılarak oturulabilir. Bina ağır hasarlı ise o bina yıkılır, yeniden yapılır’’ dedi.