Uzmanından 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama: Artçılar en az 2 yıl sürecek

Kocaeli Üniversitesi Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerif Barış, 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili ‘’Bu bölgede, yani kırılan fayın üzerinde daha büyük bir deprem olma ihtimali yok, ama artçıların en az 2 yıl süreceğini unutmamak lazım." dedi.

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Prof. Dr. Şerif Barış, bu depremin beklendiğini belirtti. Bu bölgede, yani kırılan fayın üzerinde daha büyük bir deprem olma ihtimalinin bulunmadığını, ama artçıların 2 yıl süreceğini unutmamak gerektiğini anlatan Barış, "Bunların içerisinde hissedilir derecede artçı depremler olur. Özellikle depremden sonra bir uzman tarafından binanızın hasarsız, az hasarlı, orta ve ağır hasarlı olup olmadığının belgelenmesi gerekir. Eğer bina hasarsızsa rahatlıkla oturabilirsiniz, az hasarlıysa tamirat yapılması gerekebilir. Orta hasarlıysa mühendislerin önerisiyle proje ve plana göre güçlendirme yapılarak oturulabilir. Bina ağır hasarlı ise o bina yıkılır, yeniden yapılır’’ dedi.

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Deprem
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