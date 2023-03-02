Su isteyen depremzede vatandaşa pes dedirten sözler: 'Neden yüzüğünü satıp almıyorsun?'

On binlerce kişinin yaralandığı 45 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremin üstünden iki haftadan fazla zaman geçti.

Depremin etkileri devam ederken vatandaşlar yaşadıkları zorlukları dile getirmeye çalışıyor.

Deprem bölgesinde çekilen görüntüler çok konuşuldu. Depremde evi yıkılan vatandaş özellikle su gibi temel yardımların yetersizliğinden yakındı. Çadır bulamadığı için bebekleriyle arabada yaşadığını ifade eden vatandaş en büyük sorununun su eksikliği olduğunu da belirtti.

İsteklerini görevliye ilettiğini ve rencide edildiğini anlatan vatandaş kendisine, "Parmağında yüzük var, niye onu bozdurup parayla almıyorsun" denildiğini söyledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.