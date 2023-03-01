Fahrettin Koca'nın özür açıklaması akıllara Güldür Güldür skecini getirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremle ilgili yayınladığı video üzerine özür dilemesi akıllara Güldür Güldür'de yayınlanan bir skeci getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya hesaplarından yayınladığı ve deprem bölgesindeki görüntüleri içeren video büyük tepki çekmiş, Koca bugün özür dilediğini açıklamıştı. Koca'nın özür açıklaması akıllara Kovid-19 pandemisi sırasından Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeci getirdi.
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