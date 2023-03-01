Fahrettin Koca'nın özür açıklaması akıllara Güldür Güldür skecini getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremle ilgili yayınladığı video üzerine özür dilemesi akıllara Güldür Güldür'de yayınlanan bir skeci getirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya hesaplarından yayınladığı ve deprem bölgesindeki görüntüleri içeren video büyük tepki çekmiş, Koca bugün özür dilediğini açıklamıştı. Koca'nın özür açıklaması akıllara Kovid-19 pandemisi sırasından Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeci getirdi. 

 
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