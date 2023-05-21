Sinop’ta polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı

Sinop’ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yabancı uyruklu şahıslara ait 11 pasaport ve metamfetamin ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince il merkezinde yapılan şok uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. İncelemelerde 57,89 gram metamfetamin, 4 ekstazi hap ve 11 yabancı uyruklu kişilere ait pasaport ele geçirildi.

Otomobildeki 1 şahıs gözaltına alınarak, hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, araçtan çıkan pasaportlarla ilgili emniyet güçlerince detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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