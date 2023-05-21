Taksim’de dilencilerin para kavgası kamerada

Taksim Gezi Parkı’nda bir grup dilenci arasında para paylaşımı nedeniyle kavga çıktı. Parkın ortasında birbirine giren dilenciler güçlükle ayrılırken, kavga kameralara yansıdı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dilencilik yapan kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, gün bitimi para paylaşımı için bir araya geldi.

Gruptaki şahıslar arasında "Fazla para aldın" iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi.

Dakikalar süren kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sonlandı. Yaşananlar kameralara yansırken, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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